„Румен Радев протяга ръка не само към нашите избиратели, а към всички останали, към цялата палитра, говорим за хората, които са с антикорупционна нагласа, тоест в това му действие по никакъв начин не можем да обвиним г-н Радев, защото и ние от нашата формация подкрепяме идеята за антикорупционен фронт, който да се обяви против модела за управление на държавата през последните години, да може всички български граждани, независимо от техния етнически произход, религия и пол, да имат равни права и да бъдат равно противопоставени и представени, за да може единството на нацията да бъде цел на управляващите в България, а не да се създават условия за разделение, включително и по етнически признак. Очакваме г-н Радев да обяви един антикорупционен блок или фронт, за да може всички, които са против модела на завладяваната държава да бъдат обединени и да бъдат като общ юмрук, ако трябва да използвам тази метафора, срещу корупционния модел на България. Протестът ясно заяви, че е необходима нова политическа легитимност, която минава през предсрочни избори и на тези избори трябва да победи линията на единение на тези, които са борци против завладяната държава, против корупционните модели на управление на страната.“ Това каза в ефира на bTV Radio Хасан Адемов, депутат от ПГ на „Алианс за права и свободи“ и бивш социален министър.

„Похвално е, че вече има кандидати, които са изявили своето съгласие да изпълняват длъжността служебен министър-председател. Най-важното за един служебен кабинет е да успее да проведе честни и прозрачни избори, в рамките на които да няма намеса на изпълнителната власт в политическия процес, защото през годините сме свидетели на ситуации, в които част от служебните министри по един или друг начин оказват влияние върху изборния процес, с възможностите на съответната администрация. Убеден съм, че след всичко това, което се случи през последните няколко месеца и особено това, което се случи в края на миналата година с протестите, които заляха площадите в България, служебният кабинет е много вероятно да си е взел поука от желанието и настояването на българските граждани за честни, прозрачни и справедливи избори, така че очакванията ми са предсрочните парламентарни избори да могат да бъдат организирани и проведени по един начин, който да бъде адекватен на очакванията на българския избирател. Естествено е, че една или друга кандидатура за министър-председател, служебен министър председател, или за служебни министри, трябва да притежава качества, които да му дадат възможност да организира, да ръководи процеса по провеждането на предсрочния парламентарен вот.“, посочи Адемов за очакванията за бъдещия служебен кабинет.

По отношение на промените в Изборния кодекс, приети на първо четене, които ограничават до 20 секциите в страните извън Европейския съюз, Адемов коментира:

„Заради това, което беше прието днес на първо четене ще пострадат политическите и конституционни права на избор на българските граждани, защото много ясно е казано в българската Конституция, че всички български граждани, независимо къде се намират, да имат право да изразят своята воля, своя вот за една или друга политическа партия. И самият факт, че Възраждане внесоха този законопроект, с който на практика се отнемат възможности за изразяване на свободна воля на български граждани в така наречените трети страни извън Европейския съюз, ни кара да допуснем възможността за колаборация между Възраждане, Новото начало и ГЕРБ, защото дали случайно или не, в деня, в който колегите от Възраждане внесоха този законопроект за изменение на Изборния кодекс, Министерският съвет предостави със свое решение 49 квадрата в центъра на София на тази партия и някак намирисва на сделка зад гърба на българските граждани.“

