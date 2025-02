„Ние от нашата политическа формация сме заявили отдавна, че за нас най-важното нещо е да се спазва споразумението, което е подписано между коалиционните партньори, а ние сме се подписали под допълнението, анекса към това споразумение. Там много ясно е казано как се вземат решенията за регулаторите – с консенсус в Съвета за съвместно управление. Тоест ако една от партиите не одобрява кандидатурата, тогава трябва да се мисли за друг вариант, или трябва наново да се обсъдят всички кандидатури. Консенсусният подход е заложен в споразумението за партньорство, така че ние държим споразумението да бъде изпълнено. Самият факт, че 5 политически сили сезират КС за нередности в последните избори за 51 НС, за които избори пряко от служебния кабинет на Димитър Главчев отговаряше Росен Карадимов, няма как да нямаме обосновано предположение, че той не се е справил с тази задача и евентуално допускаме, че има някакви зависимости, което за нас е притеснително и затова реагираме по този начин. Ние сме за това когато избираме регулатори, да няма никакви съмнения, да няма задкулисни договорки, за да може в крайна сметка всичко да бъде прозрачно, на принципите, които са заложени в това споразумение за съвместно управление. Така че една или друга кандидатура – тук не става въпрос за личността на един или друг кандидат, а за принципите, които са заложени.“ Това коментира в ефира на bTV Radio д-р Хасан Адемов, депутат от Парламентарната група на „Демокрация, права и свободи“ – ДПС, по повод номинацията на Росен Карадимов за председател на КЗК, зад която стои БСП.

За определението на Конституционният съд, който възложи на Централната избирателна комисия да извърши преизчисление на резултатите от парламентарните избори, заради разминавания на данните в 2204 проверени секции, Хасан Адемов коментира:

„Тези заключения потвърждават това, което 5 от политическите партии установиха по време на последните предсрочни парламентарни избори. Те сезираха КС за груби нарушения и за намеса в работата на изборната администрация. Всичко това, което беше коментирано през последните няколко месеца във връзка с това, което се случи по време на последните извънредни парламентарни избори е знак за това, че меко казано има огромни проблеми при провеждането на изборите с купуване на гласове, с натиск, с подмяна на бюлетини. Това, което потвърждава и Конституционният съд. Това, което трябва да се случи оттук нататък е ЦИК ако има основание, разбирам, че те искат и подкрепата на Информационно обслужване, да променят и състава на 51-то Народно събрание. Очакваме, няма срок за това кога да постановят решение ЦИК, очакваме в най-скоро време решение, което трябва да приемем такова, каквото е. Знаете, че решенията на КС са изпълняват такива, каквито са постановени.“

„Ако ЦИК постанови нов състав на Народното събрание, може да се стигне до ситуация, в която да е застрашено сегашното мнозинство. По отношение на това дали трябва да има редовно правителство, ние от нашата ПГ участваме в парламентарното мнозинство с цел да бъде прекъснат този порочен кръг от провеждане на непрекъснати парламентарни избори от една страна, и от друга страна от факта, че България има нужда от редовно правителство, има нужда от спокойствие и от стабилност, има нужда от изпълнение на стратегическите приоритети пред страната, които са заложени още при подписването на Договора за присъединяване към ЕС, така че ако има политическа воля управлението на страната да продължи, няма пречка това да се случи. Ако някой иска да има предсрочни избори, на този етап не виждам такова желание, още повече, че обявилата се за най-яростна опозиция реши в последния момент да подкрепи бюджета, което означава, че няма опасност да не бъде приет бюджетът. Що се отнася до това как ще изглежда парламентарното мнозинство, решенията в тази посока предстоят на колективните органи на нашата партия, ако това зависи от нас, разбира се.“, каза още Хасан Адемов на въпрос дали може да бъде застрашена стабилността на мнозинството, при евентуална промяна на мандатите.

