“Спасението по отношение на минималната работна заплата е социалните партньори - синдикати и работодатели да седнат да договорят конкретни заплати по икономически дейности и по региони” Това каза в ефира на bTV Radio бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова по повод дебатите за увеличение на минималната работна заплата. “Давам си сметка, че минималната работна заплата изостава от ръста на инфлацията, обаче трябва много внимателно да се борави и да не се стига до някакви екстремни величини. Минималната работна заплата е сума, която се дава за определено количество и качество труд и представете си една заплата на млад и начинаещ инженер във видинско е около 900 лева. И ако минималната се увеличи на 850 лева чистачката, която няма никакъв ценз и няма образование, тя ще ги получи. Каква ще бъде мотивацията за труд на този млад човек?”, попита тя.

