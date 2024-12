„Ситуацията, в която сме в момента, след като през юни сме имали избори, през октомври сме имали избори, е безпрецедентна, не знам да е имало такова нещо в историята на България, но ми се иска малко повече отговорност да има в нашите избраници, ако щете и малко повече уважение към хората, които очакват едно редовно правителство, което да започне да решава всички проблеми и аз имам надежда, че този път няма да се пренебрегнат резултатите от изборите – а именно, че са избрани определени хора, сигурно с много плюсове и минуси, които са наши представители в парламента, и да се потърсят компромиси на първо място, разбира се, и консенсуси за управлението на България за някаква стабилност и устойчивост, това много ще повлияе на инвестиционния процес, когато има инвестиции ще има и добри данъци, и добър бюджет и добро качество на нещата, които се случват в държавата.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият социален министър Христина Христова.

„Имаме наистина проблемна ситуация, и тя е както във формален аспект, процедурно-административно, защото наистина сме 9 декември и 2 седмици преди Коледа едва ли ще можем да смогнем да изпълним нормативните процедури за приемане на един бюджет, въпреки че днес Надзорният съвет на НОИ и Надзорният съвет на здравната каса гледаха бюджетите, но имаме Тристранен съвет, където синдикати, работодатели и държава трябва да направят анализ, очевидно няма да може да мине в комисиите на този съвет, очевидно, че ще се прескочи процедурата за обществено обсъждане, трябва да влезе и в правителството, то да вземе своето решение, да го прави в парламента, парламентът също има много сериозни процедури, така че от формално естество имаме проблем, имаме и по същината на бюджета, неговата същност и философия за следващата година. И също да кажа – струва ми се, че причина и за двете неща е политическата нестабилност в България. За съжаление имаме прецедент преди една година – на 28 юли мисля, че го приехме, добре че преди това бяхме приели един закон през декември – един ден преди Коледа, на 23 декември 2022-ра, Закон за удължаване на съществуващия бюджет, което не е добре за държавата. Така не може да има визия за държавата, не може да се заложат политики. Не ми се иска този прецедент да се случва, да не говорим за големия риск пак поради политическата нестабилност и това, че не са ясни мнозинствата, за това, че има такава динамика в парламента, между първо и второ четене, било то преди Коледа, било след Нова година да възникнат предложения, които са много понякога на популистка основа, и ще създават големи проблеми за финансите на държавата. Да не говорим, че ние вече си имаме заложено напрежение в разходната част, свързано със социалните плащания.“, каза още Христова по повод предстоящото гласуване на бюджета и амбициите той да бъде приет до 31 декември.

Целия разговор с Христина Христова за проектобюджета на ДОО, за предвиденото увеличаване на максималния осигурителен доход, ръста на пенсиите от 1 юли догодина по швейцарското правило, и замразяването на майчинството през втората година от отглеждането на детето, можете да чуете на звуковия файл.