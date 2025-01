„И личният ми опит, и наблюденията ми показват, че са проблемни коалиционните управления, много проблеми възникват, защото възникват противоречия, въпреки че някои казват – то изчезнаха вече идеологиите. Идеологиите са система от виждания за правене на политика за управлението на една държава, дали с повече или с по-малко разходи, дали с приоритет на една сфера или на друга, така че очевидно тези коалиционни партньори имат много различни идеологически виждания по много важни въпроси на управлението на държавата, ето защо няма как да няма проблеми, противоречия и сътресения и това ще повлияе на продължителността на управлението, в зависимост от техните управленски умения да преодоляват такива ситуации.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият социален министър Христина Христова по отношение на евентуалния хоризонт пред кабинета Желязков.

За постигнатото съгласие за кабинета, зад който застават 4 формации, тя посочи:

„Ако направите анализ на управленията в страните-членки на Европейския съюз, ще видите, че отдавна главно коалиционни управления и правителства управляват европейските държави, не може да се постига консенсус без направени компромиси от всички страни, това споразумение представлява консенсус. И добре е, че са положили усилия да се търси наистина мнозинство, защото другото, за което се говореше напоследък, че можело да бъде и правителство на малцинството, опитът показва, че не е стабилно и не може да има ясни визии и силни политики, когато нямаш парламентарна подкрепа. Така че нека да го определим като нещо положително, което се случва, дано утре вече да имаме редовно правителство. Защото цялата тази ситуация беше много неблагоприятна до днес за държавата. От една страна нямаме бюджет за годината, от дружа страна, удължителният закон сега се гласува, законът за приходите и разходите на държавата до приемането на този бюджет, нямахме и редовно правителство.“

