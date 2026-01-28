„Човек вече ще може да избере, дори да е във възрастта с право на инвестиция в динамичен фонд, а човек има притеснения за това, защото е по-рисково инвестиране, защото очакваме и по-висока доходност, той може да реши, че ще бъде само в основния фонд- балансирания, където инвестицията ще бъде с умерен риск. Това, което е много важно да се каже е, че брутните вноски, брутните активи, които има човек, те са гарантирани. Не съществува възможност хората да загубят пари. Парите, които е внесъл човек са абсолютно гарантирани, тук интересът е тези пари да бъдат повече, затова ги внасяме в такава инвестиционна схема.“ Това коментира бившият социален министър Христина Христова по повод предложенията в Кодекса за социално осигуряване, с които се въвеждат мултифондове. Според предложенията се препоръчва за хората до 50 години да изберат динамичен инвестиционен профил, след това – балансиран – то 50 до 62 години, и консервативен за тези, които са над 62 години.

„Мисля, че държавата дължи повече на хората за тяхната информация и особено за по-младите хора на пазара на труда, защото вторият пенсионен стълб е благоприятен именно за по-младите хора на пазара на труда, които имат по-дълъг жизнен и работен хоризонт пред себе си и много години може да се направи натрупване на техните средства. Ето защо аз си мисля, че тук трябва повече информация, планирана стратегия, кампания за информиране на хората, че те също са длъжни да проявяват повече отговорност по отношение на тяхната социална сигурност в бъдеще, а това е много важно и аз разчитам младите хора да знаят и да се интересуват повече, да имат и финансова култура за личните финанси и даже осигурителна култура“, каза още Христина Христова.

Целия разговор можете да чуете на следващия звуков файл.