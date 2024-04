Демографската ситуация в страната е най-големият обективен фактор за проблемите в пенсионната система. Това коментира пред bTV Radio бившият социален министър Христина Христова, по повод проучването на обществените нагласи за актуализиране на пенсионната система, проведено през февруари от Националния център за парламентарни изследвания. Според данните, 70 % от българите искат нова пенсионна реформа. Хората посочват като основен проблем ниските пенсии, но същевременно всеки десети запитан казва, че се е случвало да работи, без да се осигурява.

„Това, което може да се каже е, че резултатите потвърждават вече формулираните от експертите последните няколко години натрупвания на проблеми. И основно потвърждава, че имаме една сериозна проблемна ситуация с пенсионната система в България и разбира се веднага искам да кажа и друго – че се потвърждава и че материята е трудна и много специфична, и експертна и от отговорите на хората разбирам, че не винаги има добро познаване на същността какво е пенсионна система, и не винаги се различава от това, което държавата би дала като социални плащания, като социална помощ и това е проблем. . Този проблем го видяхме и в даването на великденските добавки, където даже и решението на парламента е ,че е добавка към пенсията и да се вземе от Държавното обществено осигуряване и т.н. Това няма нищо общо нито с пенсиите, нито с приноса на човека. Добре е, че хората разбират, че е проблемна ситуацията и трябва реформа. Доскорошното правителство започна анализ, разбирам, че е завършен, да видим докладите къде са публикувани. Най-тревожното от всички съотношения е големият дефицит на пенсионната ни система и тя затова изглежда много проблемна. Всъщност с пенсионно-осигурителните вноски, които трябва да стигат за пенсиите на пенсионерите, тези вноски, които този месец се събират от работещите хора, да стигнат за пенсионерите за следващия, и те както виждаме, стигат на 50%, 22 милиарда са ни необходими за пенсии през 2024г., 11 милиарда от тях са дефицит. Трябва да постъпят като субсидия от бюджета, от данъците на другите хора. Също разбирам, че същевременно хората казват – да не се увеличава осигурителната вноска и възрастта за пенсиониране, което също е проблем. Очевидно, че трябва да се говори какъв е генезисът на проблемите в пенсионната система. Най-големият обективен фактор е демографската ситуация, намаляващият брой на работещите, численото намаляване на населението, увеличаване продължителността на живота, увеличаване на застаряването и на необходимостта от пари в социалните и здравните фондове.“, обясни Христина Христова.

