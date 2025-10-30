В началото на годината парламентът възложи на правителството - на изпълнителната власт да направи анализ на пенсионната система и да даде предложения именно по големия проблем, който имаме за финансовата устойчивост на пенсионната система. Това е най-голямата финансово-социална система в консолидирания държавен бюджет. Разбира се, че трябва да се поставят всички параметри и всички фактори за финансовото състояние на масата на дебат. Едното беше осигурителните вноски. И очевидно това е направено и е търсено начин как да се увеличи по някакъв начин приходната част, т.е. да се намали дефицита, който видяхме, че през 2026 ще бъде 50%. Половината от парите не можем да си ги съберем от вноските за пенсии, което би следвало да се случи в една пенсионно осигурителна система. И така ще ги додава държавата. Целта е да се намалява дефицита.

