„Това е много удовлетворително, че само за два месеца,, след като бяха направени проверки и бяха разкрити ужасни условия и незачитане на човешки права в домове за стари хора или хосписи, не отговарят нито на едното условие, нито на другото, стаи под наем, заобикаляне на закона, под претекст, че се полагат грижи за хора, които повечето бяха безпомощни, нека да сме удовлетворени, че толкова бързо направиха промените и имаше нужда да се направят тези промени в Наказателния кодекс. Аз ги разглеждам от една страна като бърза реакция да се преодоляват последствията от такива престъпни действия спрямо здравето и живота на такива безпомощни хора, това е недопустимо в една правова държава. Гледам на тези промени и като превенция на бъдещи такива структури да не се допускат такива престъпни деяния, защото демографската ситуация, застаряването на населението, наличието на все повече възрастни самотни хора налага такива услуги да се развиват в България. И добре е, че се инкриминираха тези действия, защото досега Агенцията за качество на социалните услуги можеше само административни мерки да предприема, глоби, в България има проблеми с това как да се събират. Повишават се също някои санкции, особено ако са намерени условия, застрашаващи живота, даже се търси наказателна отговорност. Ще дам и предложения за усъвършенстване на текстовете. Трябва малко да се конкретизира – освен управители, и собственици на такива юридически лица, трябва да се прецизира тази наказателна отговорност да стигне до такива хора.“ Това коментира пред bTV Radio бившият социален министър Христина Христова. Парламентарната социална комисия даде зелена светлина на предложените промени в Наказателния кодекс, с които се предвиждат по-строги санкции за нарушения в домове за възрастни хора и хосписи. Това се случва след разкритите преди месеци нелегални домове в страната и нечовешките условия, в които пребивават хората там.

