„Питат ме хора дали работодателят няма да се възползва да закръгли сумата, която ще получи работникът по Кодекса на труда в евро, да я закръгли в своя полза и в ущърб на работника, искам да кажа, че такова нещо не е възможно. Още повече ние сме облагодетелствани от гледна точка, че от много години сме вързани към курса на еврото и е ясно на какъв курс ще се обменят парите и ако някъде някой си позволи, трябва да е свързано с промяна на трудовия договор и човекът да се съгласи да му променят размера на основната заплата.“ Това обясни в ефира на bTV Radio бившият социален министър Христина Христова за възнагражденията след приемането на еврото.

„ Ние наистина имаме проблеми с равнището на доходите в България, макар че вече не сме на първо място по относителен дял от хората, които живеят в риск от бедност, на второ място сме, но това също не е никак завидно място. От 30 години се опитваме да догонваме средното равнище на доходите в ЕС, знаете 97-ма година какво беше равнището на доходите, по 3-4 долара пенсия, по 5-6 долара заплата, така че наистина имаме проблеми, но както виждате, то не е свързано с еврото. По-скоро очакваме да се подобрят нещата. Имаме примери с държави, които преди нас се присъединиха. Гледах статистиката за Литва, там 5 години след приемането на еврото със 115 процента са се увеличили доходите. Ето защо ние не трябва да спираме да работим по тези въпроси. И сега си имаме 50% дефицит в пенсионната система, 50% от парите, които ни трябват за пенсионната система не достигат и се субсидират от бюджета, но това не е свързано с еврото. Трябва да продължим да работим. Наистина е много грозна тази злоупотреба със страховете на хората. Много хора не са длъжни и не са запознати с тези финансови процеси за трансформация на нашата национална валута към еврото, не са наясно с наши институционални проблеми, които имаме и се опитват да спекулират с това.“, каза още Христина Христова.

