„Остава си голямата тревога за финансовата устойчивост на пенсионната система, тя ще нараства тази тревога. Ето само увеличението с 12% увеличава парите за пенсии само за увеличението с милиард и 450 милиона само за второто шестмесечие. Да не говорим въобще за разходите за пенсии – с над 3 милиарда са нараснали, в сравнение с миналата година, така че вече имаме напрежение по отношение осигуряването на парите за пенсии, да не говорим, че в по-глобален аспект погледнато, от държавническа и политическа гледна точка, започва да се проявява едно противоречие между поколенията – все повече пари за пенсии, които могат да отидат за публични разходи, за образование, за здравеопазване, за сигурност, за култура, но разбира се, хората ,които са в пенсионна възраст нямат никаква вина за това, че у нас протича такава демографска криза, с много неблагоприятна тенденция.“ Това коментира в ефира на bTV Radio бившият социален министър Христина Христова по повод гласувания днес от парламента на първо четене бюджет на Държавното обществено осигуряване.

„Такава проблемна ситуация с бюджета, в това число най-голямата част от консолидирания бюджет – на Държавното обществено осигуряване, не сме имали. Поне аз не си спомням юли месец да приемаме бюджет за текущата година, но това, което трябва да кажа и доколкото успях да чуя част от дебатите в парламента, отново имаше наддавания по старите теми – за преизчисляване ново и ново на пенсиите, като ние имаме проблем с финансовата устойчивост на бюджета на Държавното обществено осигуряване, и по-точно на пенсионната система. Трябва да кажем, че миналата година имаше 3 увеличения на пенсиите, благодарение на този начин на дебатиране и опит за наддаване и насочване на средства към различни социални групи. Така че, ако имаме някаква въобще добра новина в цялата тази проблемна ситуация, то е, че се осигуряват 12-те процента за преизчисляване на пенсиите, което си е по Кодекса за социалното осигуряване. Иначе нали трябваше депутатите да гласуват нов текст в КСО, където да кажат, че текстът с увеличението по швейцарското правило се отлага, което щеше да бъде голям прецедент. Така че – намерени са средства да се изпълни законът за преизчисляване на пенсиите от 1 юли. Това е някаква добра новина. Съхранени са и са осигурени средствата за плащания по другите фондове на Държавното обществено осигуряване, даже за майчинството за втората година, от началото на годината – от 1 януари ще се изплати по текущата минимална работна заплата, защото нямахме реален бюджет за 2023 година, така че тази, която е повишената – 780 лева. Като слагам настрана дебата с дългия период на отпуск по майчинство, до втората година на детето, макар че аз смятам, че жените имат право на избор да преценят дали да отсъстват от работа или да започнат работа, но обезщетението и през втората, и през първата година е да замести доходите от труд на жената, защото си гледа детето вкъщи, и най-ниската цена на труда в България е минималната заплата, така че – правилно е това да бъде равно на МРЗ. Осигурени са средствата за общо заболяване и майчинство, обезщетенията за безработица също са осигурени с повишения размер“, каза още Христина Христова.

Цялото интервю с Христина Христова за бюджета и доходите можете да чуете на звуковия файл.