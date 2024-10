„Спорът е много голям и стар вече и в България е още по-голям и сложен дебатът за минималната работна заплата заради статистики, които имаме - от една страна твърде много хора все още от работещите получават минимална работна заплата, над 450 000, от друга страна имаме специфични проблеми, свързани с големите регионални различия в икономическото развитие на нашите региони – тоест това са големи регионални дисбаланси и тези неща усложняват дебата у нас. Иначе много е важно в този спор, в този дебат да се търси балансът между икономическата функция на минималната работна заплата – че тя е работна заплата, плащане за определено количество и качество труд, тя не е социална помощ. И социалната функция, за която също трябва да се държи сметка – с нея да могат да се задоволят до определена приемлива степен жизнените потребности на работещите хора. Ето защо много е сложно. Първо заради това, че много хора са засегнати, второ – голям е проблемът с регионалните дисбаланси.“ Това коментира пред bTV Radio бившият социален министър Христина Христова, по повод споровете на последното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

