„Аз си мисля, че наистина е много трудна задачата на това правителство и на финансовия министър. Не бих искала да съм на негово място, защото от една страна беше казано, че ще се положат усилия да се сложат финансите в ред, ние и от препоръките на МВФ и на ОИСР, и с последните предупреждения на ЕК за евентуална наказателна процедура по свръхдефицит сме наясно, и даже и без техните препоръки сме наясно за какво става дума – прекалено раздути разходи последните 5 години заради политическата нестабилност и нежелание за предприемане на сериозни управленски решения и мерки, за да не се обидят избирателите, да не се подразнят, от друга страна пък заявката, че няма да има драстични рестрикции с намаляване на доходи и права на хората, което е трудно съвместима задача. Виждам, че се правят такива стъпки, но това е много трудно. Първо ние вече може да се каже, че имаме един бюджет, изпълнен в 6-месечието и докато влезе новият бюджет в сила, ще бъде изпълнен и за 7 месеца. Така че за няколко месеца каквото може, ще се направи. Но за одитите – струва ми се много трудна тази задача, защото първият одит е за целия бюджет на държавата, за цялото финансиране и разходите на държавата, и като си представя колко е трудоемко одитът на едно министерство, на една комисия или някакво административно звено, от Сметната палата, това е много тежка задача и доколкото разбирам, става дума за 6 години и половина. За Държавното обществено осигуряване – това е колосална система, много тежка социално-финансова система, и също ми се вижда много трудна тази задача. Разбира се, трябва да се направят анализи. Аз мисля, че има доста анализи по темата, чакахме още миналата година анализ на пенсионно-осигурителната система и нейната стабилност, не получихме този анализ. Вече от години сме наясно с натрупаните проблеми, въпросът е да се посочат във вид, в който да се каже какво ще се предприеме за този проблем.“ Това коментира пред bTV Radio бившият социален министър Христина Христова по повод идеите на управляващите за одит на Държавното обществено осигуряване и финансите на държавата от 2020-та година насам.

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