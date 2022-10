“Изборите не дадоха много избор затова да се върви към устойчивост на политическата ситуация и да се създаде добро управление за държавата” Това каза в ефира на bTV Radio бившият социален министър Христина Христова. “Все повече са въпросителните за това дали ще може да се създаде устойчиво мнозинство, което да излъчи правителство. Тук можем да говорим за политическа незрялост на формациите и на техните лидери”, каза тя.

“Трябва държавата да предприеме мерки за хората и бизнеса в тази ситуация - при увеличаване на цените на енергоносителите, трябва да се продължи подкрепата на бизнеса за цените на тока, цените на газа. Имаме целева програма за отопление през зимата, обаче тя не е обхванала достатъчен брой хора. Евростат излезе с данни, според които около 40% от хората в България не са в състояние да си осигурят достатъчна топлина през зимата”, допълни Христова. Цялото интервю с Христина Христова пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.