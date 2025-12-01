„Протестът е демократично явление, това е някакъв начин на изразяваме на отношение, но обикновено възниква, когато нормалният диалог не е добър, и аз си мисля, че точно така се получи, неглижиран беше диалогът със социалните партньори, с по-широките кръгове на обществото. Бюджетът е най-важният инструмент за управление на държавата – финансовият инструмент за цяла една година, при положение, че в такъв важен период, когато трансформираме националната ни валута в европейската. Когато не е чут нормалният глас на обществото, включително в демократичните формати, какъвто е НСТС, каквито са експертните съвети, които функционират, ясно е, че тогава се прилага тази драстична форма на протест.“ Това каза в ефира на bTV Radio бившият социален министър Христина Христова по повод протестите срещу предложения бюджет и искането на ПП-ДБ за оттеглянето му.

Целия разговор за предложенията в бюджета за догодина и дали ще бъде постигнат компромис, можете да чуете на следващия звуков файл.