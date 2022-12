„Продължаваме промяната“ няма да променят позицията си и да гласуват за кабинет, предложен от ГЕРБ. Това потвърди пред bTV Radio депутатът Христо Даскалов. Той посочи, че е бил изненадан от номинацията на проф. Николай Габровски: „Лично мен ме изненада, защото имената, които се спрягаха като възможни кандидатури бяха други. За колегата Габровски съм чувал добри думи като професионалист и нищо повече, но ако говорим вече за номинирането му за министър-председател, това за мен е отбиване на номера от партия ГЕРБ“.

Христо Даскалов посочи също, че вече са водили разговор с ГЕРБ, но той не е довел до особени резултати.

„Смятаме, че оттук нататък нямаме основа за бъдещи разговори. ГЕРБ създаде една коалиция, която и аз като депутат трябваше да виждам в българския парламент – доброто взаимодействие между ГЕРБ, БСП и ДПС. Мисля, че това е логичната коалиция в този момент.“

За сигнала на ПП в ДАНС срещу Българската агенция за безопасност на храните, и за отстраняването на шефа на Агенцията Христо Вълчанов – целия разговор на водещата Надежда Василева с Христо Даскалов можете да чуете на звуковия файл.