„Има ясни и конкретни мерки, които могат да бъдат предприети, така че да се освободят резерви и да се реагира на ръста на цените, предизвикан от поскъпването на горивата.“ Това каза в ефира на bTV Radio кандидатът за депутат от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев.

„Лично аз не смятам, че помощ от 20 евро би имала положителен ефект върху инфлацията. Напротив – когато се стимулира потреблението в условия на инфлация, това реално може да я подхрани и да доведе до още по-високи цени в бъдеще“, коментира той.

По думите му правителството може да подходи по-адекватно към проблема. „Беше планирано изслушване на министрите на финансите, икономиката и енергетиката по този въпрос. За съжаление, след поискана проверка на кворума от страна на Продължаваме промяната и Демократична България, изслушването пропадна. Така не успяхме нито да чуем какви допълнителни мерки се предвиждат, нито да представим нашата визия пред останалите политически сили“, допълни Христо Гаджев.