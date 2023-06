ГЕРБ са против назначението на Румен Спецов начело на НАП, коментира пред bTV Radio депутатът Христо Гаджев: „В крайна сметка за г-н Спецов отговорност носи г-н Василев, колкото до различни други подобни бъдещи кандидатури, ще срещат отпор от нас, така, както са срещали и когато сме били опозиция.“

Гаджев коментира, че грешки, свързани с кадровата политика, са един от проблемите, които могат да съкратят хоризонта на работа на кабинета.

„Най-вече грешки – ние ги обсъждахме и покрай записите, които изтекоха от срещи на ПП, защото кадровите политики, които се водят са под голям въпрос. Могат да бутнат влака, преди да е тръгнал от гарата. Типичен пример е случаят сега с г-н Спецов. Един дискредитиран за нас държавен служител, който беше възстановен на длъжност от Асен Василев. Политики, които не са съгласувани с нас и няма как да се случат, защото са грешни, и третото е – зависи вече бюджетът“, посочи Христо Гаджев.

По отношение на участието на Делян Пеевски в Комисията по конституционни промени, Гаджев коментира, че се надява комисията да заработи и неговото включване в нея да не е пречка, защото депутатите са в комисията не, за да се харесват, а да свършат работа:

„Като цяло, първо е важно самата комисия да започне да работи този път, защото тя беше създадена първо в 47-то НС по време на правителството Петков и дори нямаше едно заседание. В 48-то НС също имаше такава комисия и тя не произведе някакъв резултат, надявам се този път вече да има сериозен резултат от работата на тази комисия. Колкото до участието на различните народни представители, които са вътре, ние сме на една принципна позиция от ГЕРБ – право на всяка една парламентарна група е да решава кой ще я представлява в комисиите. Това си е вътрешно решение на самата група, как са го преценили, защо са го направили, това си е тяхна работа. Ние подкрепихме вчера, както винаги сме подкрепяли всеки един избор на членове на комисии. Вече за ръководствата, ако имаме някъде съображения, сме гласували против“.

За войната между институциите и искането на депутатски имунитети, Гаджев заяви: „Войната между институциите, или по-скоро намесата на прокуратурата в политиката, вживяването не само като магистрати, а като политици на някои хора, вече е проблем и очевидно това се вижда и във ВСС. Колкото до имунитетите – имаме принципна позиция – докато върви конституционната реформа и законодателните промени в съдебната власт, ние няма да се поддаваме на натиск. Защото както се видя и вчера, на един колега беше внесен откровено неверен акт и му беше поискано сваляне на имунитета от СГП до главния прокурор. Така че – очевидно забелязваме някаква тенденция да се опитва да се прави политически натиск през подобни действия от прокуратурата, за да се запази някоя личност на власт, което тотално не е правилно.“

Цялото интервю с Христо Гаджев от ГЕРБ за споровете в парламента, очакванията за кабинета, бюджета, който предстои да бъде подготвен, средствата за отбрана и помощта за Украйна, можете да чуете на звуковия файл.