Единствената възможност за съставяне на кабинет в 51-я парламент е ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ да търсят мнозинство с подкрепа на други политически сили. Това каза пред bTV Radio политологът Христо Панчугов.

„Това е единствената възможност, вглеждайки се в резултатите, няма друга възможност, около която да се сформира управление в рамките на този парламент. По-важното е – няма перспективата да имаме фундаментално променена ситуация на едни възможни следващи избори. Ако нещо ни казват тези последните избори, то е фактът, че много голяма част от българските граждани се опитват да намерят странни алтернативи, опитват се да подкрепят странни субекти, всеки един от които по-скоро е свързан с някаква форма на протест срещу цялата система, а не толкова да видим всъщност опит на нормалните политически формации да се отворят към тези негласуващи избиратели. В този смисъл, нито ПП, нито ГЕРБ биха могли да очакват сериозно раздвижване в техните гласове. Да, виждаме, че всички формации качват подкрепата за себе си. Какви са причините за това е интересен въпрос за анализ, но очевидно това не променя ситуацията. Тоест нито е изненада, че ГЕРБ са толкова пред всички останали, не смятам, че някой се е изненадал от резултата, какъвто е в момента. В този смисъл нито ГЕРБ скоро ще се доближат до пълното мнозинство, нито ПП-ДБ са в ситуация, в която да твърдят, че на следващите избори ще имат двойно повече депутати например, и в този смисъл ще са равнопоставени на спечелилата изборите формация. Така че, няма никаква причина да мислим, или те да се заблуждават, че следващи избори биха създали нова ситуация, в която ще е по-лесно да се състави правителство. Единствената алтернатива е да видим смислен опит за подреждане на едно стабилно парламентарно мнозинство, около което да се сформира кабинет. Това не може да остане фиксирано само и единствено в темата за министър-председателя. Опасявам се, тъй като ние не говорим само за две формации, които ще участват в подобен вид правителство. Очевидно говорим за гласната и негласна подкрепа на други политически формации и в този смисъл разговорът по-скоро трябва да бъде за това има ли необходимите зони на консенсус, как изглежда подробният план за управление оттук нататък, и ясният дневен ред, по който ще се върви и чак тогава е въпросът за премиера, пък бил и той еднакво приемлив от всички.“, посочи Панчугов.

„Последните изяви на ИТН и малкото изяви на МЕЧ, както и малкото изяви на Величие показват доста сериозни разминавания в политическите програми, не само спрямо ГЕРБ, но и по принцип спрямо дневния ред на българското общество. В този смисъл, да се търси коалиция с тях би било по-скоро трудно и обект на сериозен политически шантаж, извиване на ръце и поставяне на условия, за което нито една от двете политически формации, за които вече си говорихме биха се съгласили, или поне не биха се съгласили лесно. Инициативата трябва да лежи другаде, да е ясна и добре обмислена и да отговаря на потребностите на българските граждани. Защото дори и да гласуват 30 и няколко процента, ще видим колко ще бъде избирателната активност, говорим за цялото българско общество, което има някакъв дневен ред и в името на този дневен ред би трябвало да се управлява оттук нататък, а не в името на прищевките на малка част от политическите формации, които са се оказали в този парламент сега.“, посочи още Панчугов.

Целия анализ на политолога Христо Панчугов можете да чуете на звуковия файл.