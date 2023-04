Политологът Христо Панчугов определи като нестандартен ход предложението на Бойко Борисов към Продължаваме промяната-Демократична България на днешната лидерска среща втората формация да обяви своите предложения за състав на кабинет – с премиер и министри още сега, за да преценят ГЕРБ-СДС дали биха могли да го подкрепят.

„Това е опит да се разплете гордиевия възел, който се е завързал около формализма , който струи от ПП и ДБ. Ние всички трябва да си дадем сметка, че дали говорим за първия или за втория мандат, става въпрос за преговори между едни и същи политически формации – тоест кой е носителят на мандата има само символно значение по отношение на крайния резултат – това е правителство с обща програма. Чуваме противоречащи си послания от ПП. От една страна имаме посланието – ние можем да работим с ГЕРБ по определени политики, от друга страна имаме посланието – нашите избиратели не искат ние да работим с ГЕРБ, ако те сформират правителство с техния мандат. В този смисъл Бойко Борисов предлага изход – той казва – добре ,дайте да видим кое е правителството, докато водим преговори за обща програма, и така да преценим всъщност ние можем ли да подкрепим едно такова предложение, или не можем. В този смисъл да отговорим на очакванията и на исканията на Продължаваме промяната – техен мандат, за да могат те да се извинят на своите избиратели, че работят с ГЕРБ, обща програма и в крайна сметка изход от политическата криза. Това според мен е доста нестандартен ход, тъй като поставя – и ние видяхме според мен голямо объркване у ПП и ДБ, поставя ги в такава ситуация, в която за първи път те трябва да си представят всъщност как изглежда тяхното правителство и да си представят, че наближава да работят с ГЕРБ. Това дали ще улесни или ще взриви ситуацията, ми е трудно да преценя на този етап“, посочи Христо Панчугов.

Според политолога, реален напредък в разговорите няма, но за първи път има предложено реално решение.

„Това не означава напредък сам по себе си. Най-вече, защото според мен в двете формации има съмнения по отношение на това дали ще им донесе дивиденти сформирането на правителство в тази ситуация. Сигурен съм, че в средите на ГЕРБ съмнението е свързано с изключително сложната икономическа ситуация и предстоящия дебат по бюджета, както и поемането на управлението в такава ситуация. В средите на Продължаваме промяната има съмнение по отношение на това дали, влизайки в подобен тип управление, те няма да легитимират връщането на ГЕРБ в българската политика и на самия Борисов в българската политика – нещо, което те се заклеха, че няма да позволят никога. Има достатъчно много неща, които могат да счупят този процес. Фактът, че за първи път имаме сложено на масата решение, все пак променя малко ситуацията. Тоест дава необходимия фокус върху реалността – такава, каквато е тя и могат ли партиите да преглътнат едно такова решение или не. Не мисля, че към този момент можем да кажем кое от двете ще надделее“, каза още Христо Панчугов.

Той обясни, че ПП-ДБ винаги са твърдели, че за тях е по-важно да променят модела на българската политика, отколкото да трупат политически дивиденти. „В този смисъл – ако успеят да намерят достатъчно основание, за да кажат, че това ,което правят като правителство има не само потенциала, но и възможността да промени модела на правене на политика, да спре корупционните схеми, да реформира съдебната система и да постави началото на влизането ни в Шенген и еврозоната, това разбира се може впоследствие да бъде продадено като един огромен успех. Българската политика и гражданите имат необходимост от разказ за успех. Не просто от заклинания и клиширани фрази, не просто от оправдания защо не може да се управлява държавата от техните избраници. Имат нужда да видят, че има ясен план и по този план може да се работи така, че да се постигат резултати. Ако те успеят да държат фокуса върху това и по-малко върху с кого се постигат тези резултати, може и да има позитивен разказ за нещата ,които предстоят“, коментира още Христо Панчугов.

Цялото интервю с Христо Панчугов пред bTV Radio можете да чуете на звуковия файл.