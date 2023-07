„Некоалицията за пореден път дава доказателства, че това управление и тази сглобка и некоалиция беше съставена единствено и само, за да спаси имунитета на Бойко Борисов. Това е поредното доказателство, включително и думите на Бойко Борисов, че трябва да има правителство, а трябва да има правителство единствено и само ,за да може Бойко Борисов да бъде пазен от правосъдието, защото иначе това, което наблюдаваме като политики – бюджетът е изключително антисоциален, както държавният бюджет, така и бюджетът на здравната каса, така и бюджетът на ДОО, така наречените два малки бюджета.“ Това каза в интервю за bTV Radio заместник-председателят на ПГ на БСП за България Христо Проданов по повод отхвърлените на бюджетна комисия мерки за събираемостта на приходите и изказването на Борисов след днешната лидерска среща, че ако не бъде приет бюджетът, правителството пада.

„По бюджета на НЗОК – винаги позицията на БСП е била, че системата трябва да бъде реформирана, защото в една кофа без дъно колкото и пари да наливаш, то положението не се подобрява, точно обратното, тези пари изтичат и всичко става все по-лошо и по-лошо. Защото последните години по статистика почти с половин милиард се увеличава всяка година бюджетът на НЗОК, в същото това време българите намаляване като население, тоест по-малко хора имат нуждата от здравни грижи и в същото време системата не се подобрява, точно обратното – става все по-лоша и все по-неприемлива за хората, които имат нужда от лечение, от здравни грижи. Позицията на БСП за пореден път е, че трябва системата да се реформира, трябва болниците да не са търговски дружества, всичко това е един болезнен процес, който трябва да бъде проведен, за да има една по-положителна насока на развитието на здравеопазването в България.

За бюджета на ДОО – там основно са заложени мерките за увеличаване на доходите на хората, на тези, които са най-уязвимите, най-бедните, тези, на които им е най-трудно да посрещнат ежедневните си житейски разходи, така че нормално да съществуват. А именно пенсионерите, децата, младите семейства, всичко, което направихме днес като предложения от БСП, беше отхвърлено, а ставаше въпрос за изключително малко пари. Примерно предлагаме увеличението на дневното обезщетение за безработица да стане от 18 на 23 лева, това са 5 лева увеличение, което означава като стойност едно мляко и един хляб. Всеки един човек работи, във всеки един от месеците, в които работи, всеки работещ си плаща осигуровки за безработица. Един или два пъти в живота му се случва да остане без работа. Трябва ли тези хора да бъдат ощетени? Същото е за предложението за МРЗ – 850 лева, което беше прието под натиска на БСП миналата година и трябваше да влезе в сила от 1 август, а не както обещават управляващите от началото на следващата година. Същото е по въпроса за преизчислението на пенсиите и помощта за отглеждане на дете за втората година да стане 850 лева – на нивото на МРЗ. Неща, които са лесни за изпълнение и изискват малък финансов ресурс, който може да бъде намерен, но явно мнозинството е съсредоточило усилията си преди всичко да спасява кожата на Борисов, да го изпере, да го направи по-чист от момина сълза и в същото време забравя важните въпроси за обществото“, посочи още Проданов.

Цялото интервю с Христо Проданов за бюджета, промените в конституцията, приоритетите на управляващите и събраните подписи за референдум за джендър идеологията, можете да чуете на звуковия файл.