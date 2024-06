Когато БСП получи покана за разговори с преговорния екип на ГЕРБ, органите на партията ще решат как да процедира Парламентарната група. Това каза пред bTV Radio Христо Проданов от БСП за предложението на Бойко Борисов за преговори за експертен кабинет с премиер и ключови министри от ГЕРБ.

„Това значи правителство на ГЕРБ, не експертен кабинет. Експертен кабинет означава като започнете от министър-председателя, минете през външния министър и всички останали министри, наистина да бъдат експерти, надпартийни хора, а не от партия ГЕРБ. Вие знаете нашата позиция, която ние защитаваме и смятаме за правилна, още от предишното Народно събрание, през цялата предизборна кампания, тъй като горе-долу виждахме какъв ще е изходът от изборите, че на България, за да бъде стабилна, да започне да отлепва от дъното, на което се намираме и да излезем от политическата криза, в която се намираме е надпартийно правителство, без ярки политически фигури. В тази връзка това не отговаря на това, което ние смятаме за правилно. Представете си другите партии кажат – ние искаме тоя министър да е от тази партия, другият министър да е от другата партия, то си става партийно правителство, което е далече от това, което ние предлагаме. И както казахме – ние в партийни сглобки не смятаме да участваме, така че това, което днес е казал Борисов не смятам, че е много близко до това, което ние смятаме за правилно.“, смята Христо Проданов.

„Когато е толкова сложна ситуацията се ходи на преговори, без да се поставят условия. Това е според мен правилният начин, по който може да се постигне някакъв резултат. Когато излизаш и поставяш някакви условия, и после го коментираш с другите, според мен не е правилният начин и не знам дали ще доведе до успешен край – тоест до съставяне на правителство.“, каза още Проданов.

