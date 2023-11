„Точно поради това, че има напрежение в редиците на мнозинството, аз не съм сигурен, че всички, които са така наречени представители на сглобката ще бъдат единни зад правителството, така че това е един шанс наистина това вредно правителство да си отиде.“ Това заяви пред bTV Radio заместник-председателят на ПГ на БСП за България Христо Проданов по повод внесения от БСП, Възраждане и ИТН вот за провал в националната сигурност и отбраната, и какви са шансовете вотът да успее, при сегашното политическо напрежение в редиците на управляващите.

„Иначе относно мотивите, които са за вота на недоверие – той е свързан с националната сигурност и отбраната. В сферата на отбраната най-вече знаете добре, че това правителство направи всичко възможно първо да обезоръжи българската армия, като даде всичко, което имахме за даване на Украйна, дори без да ни беше поискано, и второто е начинът, по който се опитват да въоръжат българската армия – той е изключително порочен, с изключително скъпа техника, която в същото време специалистите казват, че е и изключително остаряла – става въпрос за днешното решение, което мина през парламента за Страйкърите, така наречените бронирани машини на пехотата, предишното решение, което беше за самолетите. И цинизма тук вижте – днес в парламента първа точка беше отхвърлено предложението от Кодекса за социално осигуряване, предложено от БСП обезщетенията за майчинство да бъдат вързани с минималната работна заплата, тоест да имаме някакъв наистина реален, обективен измерител. Това щеше да струва на хазната около 40 милиона лева. Управляващите от сглобката отхвърлиха това предложение с мотива, че няма пари в хазната – 40 милиона за майките, на фона на тази демографска криза и в същото време в следващата точка отделят 3 милиарда за Страйкъри, американски, производство 90-та година.“, каза още Проданов.

БСП има достатъчно голям принос в представянето на Ваня Григорова, както и тя самата допринесе със своите лични качества за това да постигне добър резултат в София, посочи Христо Проданов. А по отношение на първоначално заявената уж подкрепа на Борисов за Григорова преди балотажа и после оттеглена, Проданов коментира: „Ясно е и е доказано във времето назад, че който се е допрял или прегърнал с Борисов, то той винаги не е успял. Точно поради това ние се възпротивихме към тези негови думи, че подкрепял Ваня Григорова, нямаме нужда от неговата подкрепа. Борисов не ни е необходим, защото ние се борим срещу модела Борисов, а няма как да се бориш срещу един модел и той в същото време да те подкрепя. Така че това е напълно нормално като реакция. Относно резултата в страната – той е доста по-добър от миналите избори, имаме 72-ма общински кметове, което е една трета от общинските кметове на България, което няма как да не го отчетем като успех. Имаме също ръст в партийния вот при общинските съветници.“

Цялото интервю с Христо Проданов можете да чуете на звуковия файл.