„Важно е наистина да има един разговор за третия мандат, който да се приеме като надпартиен, без значение в коя партия ще попадне папката, така че да се опитаме да излезем от политическата криза, в която сме изпаднали.“ Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от БСП за България Христо Проданов. Според него принципно е възможно и е необходимо за България съставяне на експертно правителство с третия мандат.

На въпрос от кои формации е реалистично да има подкрепа, ако БСП за България получи третия мандат, Проданов отговори: „Това не е подкрепа за определена партия, а за избирателите, за нацията. Тоест нормално е всички, които са в парламента да бъдат поканени за разговори, първо да бъдат определени приоритети, защото ако търсим нещото, което ни разделя, много лесно ще го намерим, много неща разделят партиите. Трудното, но майсторлъкът е в това да намерим това, което ни обединява и което е важно за решаване на проблемите на хората. И на базата на това да се направи някакво правителство, срочно, експертно, надпартийно, което да реши тези въпроси, които бъдат поставени от различните партии на масата на преговорите, и евентуално след това да се ходи на избори, но да се даде някакъв шанс на хората малко да си отпочинат, защото в крайна сметка изборите се правят за хората. В крайна сметка хората не искат повече избори. И ако не искат повече избори и приемат отношението на политиците като подигравка, то ние трябва да чуем този глас. Ако не, изборите естествено ще се проведат, избирателната активност ще бъде още по-ниска, а политическата картина след едни евентуални следващи избори ще бъде още по-тежка, и така нещата ще се задълбочават, което се показва и в последните години – става все по-трудно съставянето на каквото и да е правителство на базата на политически приоритети на различните партии. Затова ние имаме ясна изчистена позиция, че трябва да има надпартийно национално правителство.“

„Ще ви разкажа една случка, която ми се случи този уикенд. Пътувах извън София и спрях на една бензиностанция, там един човек на около 70-годишна възраст ме заговори и ми каза следното – досега винаги съм гласувал на избори, не съм пропуснал нито едни избори, не е казал за кой е гласувал, но вика – ако сега пак има избори, аз повече няма да изляза да гласувам, защото вие се подигравате с народа си. Това е красноречиво доказателство за това как хората приемат политическата картина и отношението на политиците в България. В тази връзка аз подкрепям предложението да има такива преговори и консултации, така че президентът да се опита да посредничи за съставяне на правителство – национално, надпартийно, национално отговорно правителство. Сега дали президентът има такова желание да се състави правителство или има желание той да съставя правителство е друг въпрос и то ще проличи от поведението му.“, каза още Христо Проданов.

По отношение на задачите, които трябва да си постави евентуален експертен кабинет, Проданов обясни: „Проблемите са много – Планът за възстановяване и устойчивост, държавите в ЕС отдавна получиха парите, инвестираха ги и вече получават дивиденти от тази инвестиция. Ние още не сме усвоили нищо от Плана за възстановяване – това е един пример. Цената на тока – в момента това отново е голям проблем, особено в часовия диапазон между 5 и 11 часа. Става изключително висока цената на тока. От това страда най-вече малкият и среден бизнес, ето още един въпрос, който трябва да бъде решен в спешен порядък. Изобщо има много проблеми, които трябва да бъдат решени, и те не са строго идеологически или строго партийни. Те са национални и касаят живота на обикновените хора.“

Според Христо Проданов, хоризонтът за работа на такъв кабинет може да бъде примерно една година: „Ако се види, че това е работещ вариант, могат да бъдат набелязани и други приоритети и да продължат да се решават тези задачи. България няма нужда повече от политически и личностни боричкания. Има нужда от това да се работи в полза на хората и решаване на техните проблеми, това който не го осъзнава, ще страда!“

По повод разговорите за широко ляво обединение, които започнаха преди традиционния събор на БСП на Бузлуджа на 27 юли, Проданов заяви:

„Вероятно ще се случи, но резултатите, които се очакват, няма да са такива. Тоест БСП в такъв формат според мен ще намали резултата си. Ще го кажа саркастично – след Бузлуджа светът няма да е същият. Нали си представяте някакво обединение между Мая Манолова, Ваня Григорова, Борислав Гуцанов? Това ще е катастрофа за БСП според мен.“

На въпрос какъв би бил вариантът БСП да подобри резултата си на евентуални следващи избори през есента, депутатът отговори: „Искам да направя едно уточнение – обединението е много хубаво нещо, когато се обединяваш обаче да решиш въпросите на хората, тоест когато се обединяваш за хората, а когато се обединяваш на гърба на хората, тоест да се опиташ по този начин да влезеш в парламента, това не се получава, защото хората не са глупави и го виждат. Тези хора, които изброих в един или друг период от времето са предавали БСП, а БСП означава социалистите, не означава един или друг лидер. И редовите социалисти са изключително чувствителни в предателството и когато това бъде загърбено, ти даваш пример на хората, че въпреки че те са били дълги години коректни, честни, отговорни и са работили за партията и за всичките тези хора, и те са ги предавали, не отреагират много добре на този въпрос.“

Според Христо Проданов, обединението е много хубав процес, но той се прави на грешна база – тоест не се прави за хората, а се прави на гърба на хората. Той посочи също, че е очевидно, че има разделение в БСП.

„Корнелия Нинова, подавайки своята оставка, каза – аз поемам политическата отговорност, а вие преведете партията през едни нормални вътрешнопартийни избори. Какво се случи – тези, които до вчера бяха с нея, изведнъж се оказаха новото ръководство. Борислав Гуцанов, който е организационен секретар на партията, вторият човек след Корнелия Нинова, председател на Предизборния щаб, който загуби изборите, водач на листите в Шумен и във Варна, в Шумен не вкарваме нито един мандат, а във Варна сме с най-слабите резултати от цялата страна. Изведнъж такъв човек ни се появява като новият председател, дори дава заявка, че ще се кандидатира за председател на БСП. Точно това не мога да приема. Нека да има едно честно състезание, а да няма вадене на ножове и забиване на нож в гърба, защото това беше желанието на Корнелия Нинова и тя постъпи коректно, а тези другите, които също са отговорни за резултата от изборите, се оказаха новото начало в БСП, защото нали има и ново начало в ДПС.“, каза още Христо Проданов.

