“Президентът не може да бъде морален съдник в тази ситуация. Той докара “Продължаваме промяната” на българската политическа сцена” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от БСП Христо Проданов. “В нарушение с Конституцията назначи Кирил Петков за министър на икономиката. Всички тези неща трябва да бъдат напомняни и да каже президентът кога е бил прав”, добави той.

