“Все по-очевидно става, че това не е класически служебен кабинет, който да организира едни безпристрастни избори” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от БСП Христо Проданов. “Все по-ясно става, че това е политически кабинет под опеката на ГЕРБ и ДПС и когато има такова политическо доминиране, няма как да има доверие, че този кабинет ще проведе честни избори. Вотът на недоверие винаги е бил политически инструмент, който показва отношението на дадена партия към правителството. След промените в Конституцията и всички бъркотии, които сътвориха ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ този кабинет е под контрола на парламента”, допълни той.

Цялото интервю с Христо Проданов пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.