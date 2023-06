Напрежението между управляващите от ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ и размяната на остри реплики бяха очаквани. Това коментира пред bTV Radio заместник-председателят на Парламентарната група на БСП за България Христо Проданов.

„Ние очаквахме, че това ще се случи, точно поради тази причина приключихме скорострелно приключихме разговорите за парламентарно мнозинство и правителство с ГЕРБ, защото тяхната заявка беше – ние да си направим правителство, а партиите да запазят своята идентичност, тоест чрез плаващи мнозинства ще си приемаме това, което сме решили, така че поради тази причина БСП каза, че няма да участва в тази завера, защото това наистина е завера, вижда се все по-отчетливо. Това, което става ясно и всеки ден се потвърждава, е мнозинството между ГЕРБ, ДПС и Възраждане, което в парламента прокарва законите на ГЕРБ и ПП, и както констатира и Кирил Петков, мисля, че днес – че са използвани като смокинов лист, но това беше ясно. Това не са нормални отношения, и точно затова ще ви припомня какво предлагахме след петите предсрочни парламентарни избори, че за да е стабилна държавата, за да няма задкулисие, е необходимо всичките политически партии, които са в това Народно събрание, да се съберем, да определим това, което не ни разделя, което е важно като законодателство, да го приемем в определен срок, и след това да се отиде пак на избори. Това, което направиха беше наистина една порочна коалиция, тя беше съставена единствено и само да могат да си пазят имунитетите и да се пазят от Гешев, то стана ясно и това, което е заченато по порочен начин няма как да бъде дългосрочно и да работи добре. Но все пак си мисля, че до местните избори по някакъв начин ще останат да управляват като такова правителство и такъв формат.“, каза още Проданов.

Цялото интервю с Христо Проданов за отношенията във властта, номинацията за еврокомисар, конституционните промени и бюджета на държавата можете да чуете на звуковия файл.