Нови правила за шофьорите предлагат от Европейската комисия. Сред идеите са въвеждане на единна електронна шофьорска книжка за всички страни-членки, промени в шофьорските изпити, както и пробни периоди за младите шофьори.

Председателят на Българското обединение на шофьорите Христо Радков обясни в интервю за bTV Radio защо идеята за единна електронна шофьорска книжка за страните от ЕС не отговаря на реалността:

„Влизането на България в ЕС е най-хубавото нещо, което се е случвало в най-новата история на България, но това не значи, че там няма същата бюрократщина, каквато ние сме видели в нашата държава и някой, не много грамотен или не много мислещ човек не е направил някакво предложение. Това, че ще има електронна шофьорска книжка – това предложение е много хубаво, ние в България даже искаме да няма стикери по стъклата за „Гражданска отговорност“, искаме да нямаме стикери за прегледи ,искаме всичко, което може да се електронизира, да се електронизира. Светът върви натам. Но ние тръгнем от България за Загреб примерно, и минем през една страна извън Европейския съюз, която се казва Сърбия, тази наша електронна шофьорска книжка няма да бъде видима. Така че – това е едно предложение, което може да е валидно само вътре в съюза, но във всички случаи трябва да имаме някакъв друг носител на тази информация – физически, който да бъде в нас. Така че – това е много хубаво предложение, но не е в реалността“.

От ЕК предлагат също така новите водачи да имат двегодишен изпитателен срок, както и 17-годишните да шофират с придружител. Цитират се данни, според които всеки две от пет катастрофи с фатален край в Европа са по вина на водачи, които са под 30-годишна възраст.

„Моето мнение е, че когато един водач се явява на изпит за свидетелство за управление, когато издържи изпита, не трябва да има никакъв пробен период. Ако ползваме този период за обучение, тогава отиваме към френския модел, при който с придружител се управлява автомобил, там трябва да изминат 3 хиляди километра, нещо такова беше, но за мащабите на Франция това е по-постижимо. За мащабите на България това е много по-трудно. От тук някой се е опитал да смеси френската и немската система, което не е сигурно, че ще даде добър резултат. Искам да се върна на това ,че на 17 години и в момента в България може да се вземе шофьорска книжка за категория В1. Проблемът на под 18-годишните да управляват е кой носи наказателна отговорност за евентуално причинено произшествие“, коментира Христо Радков.

Христо Радков коментира и темата с високите цени и действията на държавата:

„Искам да припомня за протестите, които от транспортния бранш организирахме миналата година през пролетта, когато виждахме как цените на горивата се качват, виждахме как предстоеше покачване на цените на Тол системата, и от там съответно се покачваше транспортът на всякакъв вид стока. Цената на транспорта е в ценообразуването, заедно със себестойността – цена, върху която после се слага търговска надценка, данъци, и всичко, което след това се трупа. И на нас ни беше пределно ясно, че по този начин помпаме инфлацията. И когато говорихме с тогава управляващите, казвахме им, че това е грешка и им казвахме методите, по които те трябва да спрат това покачване на инфлацията, никой даже не се срещна с нас – толкова ги интересуваше. И в момента вече понасяме последиците с това, че еврото се отлага за 1 януари 2025-та, но това не е окончателно, може да се отложи и по-нататък. В крайна сметка ние докато не влезем в този валутен съюз, няма да имаме сигурност и стабилност“.

