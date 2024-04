По-високите санкции за нарушителите на пътя не са довели до по - малко катастрофи. Това съобщи в ефира на bTV Radio Христо Радков - председател на Българското обединение на шофьорите. “Може би най-фрапиращия случай за санкциите, наложени през миналата година е конфискацията на автомобили. Санкцията беше въведена от 8-ми август, дотогава средно се хващат около 2010 души на месец след употреба на алкохол и наркотични вещества. След тази дата, при положение, че се конфискува автомобила или се плаща неговата равностойност бройката скача с 82-ма на месец. Тоест с двама на ден скача бройката след като се засилват санкциите. Ние за пореден път призоваваме законотворците, когато нещо не разбират да попитат експертите, за да знаят накъде да насочат промяната на санкции. Невинаги санкциите трябва да са начина, по който да се промени аварийността по пътищата.

Цялото интервю с Христо Радков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.