Има какво да се направи по отношение на обучението на шофьорите и да промени в законодателството, за да се намалят катастрофите по пътищата. Това заяви председателят на Българското обединение на шофьоритеХристо Радков пред bTV Radio.

„Говорим за обучението – от 2 или 3 години се прие часовете за обучение да бъдат качени от 31 на 42. Разписаха го Министерството на образованието, разписа го Министерството на транспорта, беше консултирано с Държавната агенция за безопасност на движението, но това не стана факт. Защо? Нали искаме да са по-подготвени хората, които излизат на пътя? Дайте да им дадем едни 11 часа повече, които на фона на 31 са си една четвърт увеличение. Нека да подготвим по-хубаво тези шофьори, щом смятаме, че не са достатъчно добре подготвени – нещо, с което аз много пъти съм репликирал и не се съгласявам, защото нито един инструктор не е дал книжка на кандидат-водач. Книжката се дава от ДАИ. Значи ако някъде нещо трябва да се промени, то трябва да се промени в Автомобилна администрация, но пак казвам – ако трябва“, коментира Христо Радков.

„Със сигурност има какво да се направи, може да се промени и обучението, може да се промени най-вече организацията на движение. Трябва със сигурност да се направят законодателни промени, но не както в момента – има качени за обществено обсъждане предложения за промени в закона за движението по пътищата, предложени изменения. Ами тези промени пак качват санкционната част, пак качват това ,което е ненужно. Българските шофьори са 2 милиона и половина и общо за всяка една година получаваме към 2 милиона санкции. Почти всеки шофьор в България е санкциониран. При това положение пак сме първи по жертви на пътя в Европа. Значи санкциите не носят този ефект, на който някой разчита“, допълни Радков.

По случая с катастрофата на бул. „Сливница“ в София, при която загинаха млади мъж и жена, Радков коментира:

„В случая не смятам, че проблемът е, че шофьорът е млад. Разбира се, грешката, която е допуснал, за да се достигне до този инцидент, може и да е свързана с неговия малък опит, но не сме сигурни. Лошото е, че в момента пак от скръбта на едни хора някои псевдоексперти се опитват да изкарат дивидент. Знаете ли, че на 6 и 8 май загиналите общо по пътищата на страната са 14 човека? Ние акцентираме на тези двама млади български граждани, които загубиха живота си на 8-ми, но какво правим с другите 12? Единият от другите инциденти е предизвикан от 50 годишен водач с достатъчно опит – към 30 години. Там нищо не се казва, защото не е сензация, няма как да изкараме сензацията в този случай“.

Цялото интервю с Христо Радков как могат да бъдат намалени жертвите на пътя и коментара за предложените на обществено обсъждане законодателни промени, можете да чуете на звуковия файл.