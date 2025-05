“Парите за икони, топки, мешки може би ако ги вкараме в обучение на учениците от средното образование е най-добре.” Това каза в ефира на bTV Radio Христо Радков, председател на Българското обединение на шофьорите. “За момента никой не им обяснява какви са правилата за движение. Когато едно детенце, баба му го вземе от детската градина и прибирайки се към вкъщи на червен сигнал на светофара пресича и дърпа детето и то се влачи след нея, това насажда в съзнанието на това дете, че то така се прави. И когато то стане на 18 години и вземе свидетелство за управление на МПС, то вижда че е червено, но още от баба си знае, че така се прави и тръгва по лошия път”, допълни той.

Цялото интервю с Христо Радков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.

