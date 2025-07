“Когато някой е решил да нарушава закона, то дали ще качим размера на санкцията, той така или иначе явно е решил да наруши закона. И ще си го наруши пак.” Това каза в ефира на bTV Radio Христо Радков, шеф на Българското обединение на шофьорите. “Но със сигурност ще повиши приходите в държавния бюджет, a и донякъде и корупцията. Ще качи приходите, защото самото регулиране на нашето движение не е направено като хората. Както знаете, ние нямаме точен модел на знаковото стопанство. Жертвите от превишаване на максимално разрешената скорост “Пътна полиция” няма представа колко са, защото по този критерий имам официален отговор получил от МВР. По критерия жертви след превишена скорост те не поддържат статистика. Те поддържат статистика само от несъобразена скорост, но от превишена скорост нямат”, допълни той.

Цялото интервю с Христо Радков пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.