“Наказанията, които предвижда НК за каналджийство не са толкова малки” Това мнение изрази в ефира на bTV Radio бившият вътрешен министър Христо Терзийски. “Въпрос е всяко едно съдебно и досъдебно производство в хода на разследването какви доказателства са събрани. В случая имаме ефективни присъди. А след като тези присъди са изтърпени от едно лице, то трябва да бъде във фокуса на вниманието на оперативните служби в МВР, които противодействат на този вид престъпления”, допълни той.

“Във всеки един вид криминална дейност има доходоносен аспект. Колкото по- доходоносна е тази дейност, толкова натискът върху служителите да се пробие тяхната лоялност към системата е по- голям. Неслучайно има две дирекции, които трябва да противодействат и възпрепятстват този вид натиск, така че служителите, които се поддават на натиск да бъдат разследвани и неутрализирани. По време на управлението на Бойко Рашков дирекция “Вътрешна сигурност” се занимаваше с политически поръчки и акции”, каза още Терзийски.

Цялото интервю с Христо Терзийски пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.