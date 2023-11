Няколко вероятни сценария кой ще оглави ДПС очерта в ефира на bTV Radio журналистът Илхан Андай. Днес досегашният председател на партията Мустафа Карадайъ подаде оставка и стана ясно, че до провеждането на конференция за избор на нов лидер, ръководството на ДПС поема почетният председател Ахмед Доган.

„Ако тази формула – Ахмед Доган без да излиза много на терен, без да е в парламента, е работеща, защо да не остане? Но това е много малък процент. Вероятно ще се търси оперативна фигура и фаворит е Делян Пеевски. Много хора – наблюдатели, журналисти, симпатизанти, актив, твърд актив, електорат от периферията, биха скочили, че иде реч за етническа партия и някак си е нелогично етнически българин да я поеме. Естествено, това ще се анализира, ще се прецени, да не се създава изкуствено напрежение, ако не са дорасли всичките тези изброени, да приемат етнически българин за лидер на етническа партия. Ако това не стане, Делян Пеевски може да е съпредседател да речем с Филиз Хюсменова, с Илхан Кючюк, а може и някой друг. Други имена са невъзможни просто. Или Доган ще продължи по този начин – малко вероятно, или Делян Пеевски и някой друг ще бъдат съпредседатели. Има достатъчно време – 4-5 месеца, ако Делян Пеевски се утвърди, и това, което получи ДПС на местните избори е мотивация за избирателите да подкрепят така силно ДПС, дори да се появят още резерви, може и да оглави“, коментира Илхан Андай.

По отношение на причините за оставката на Карадайъ, които не са изтъкнати, Андай посочи: „Той проведе твърде много предизборни кампании, но на последната се включи само в първата половина, а втората я ръководеше Делян Пеевски и тази странна кампания се оказа най-успешната за ДПС в последните години. ДПС постигна най-добрите си резултати. Стана втора политическа сила по брой на общински съветници и общински кметове. Това е актив на Делян Пеевски и говори лошо за Мустафа Карадайъ и за изминалите вотове и началото на тази кампания. Карадайъ се опитваше да бъде значим и в парламентарния живот, но докара партията до това да я възприемат като формация за декларации. В последните месеци съпредседателят на парламентарната група направи така, че ДПС определено вече е фактор както в парламента, така и в управлението на държавата. Нещо, което е убягнало от всички е, че Мустафа Карадайъ често беше гост на Айлин Секизкьок, посланик на Турция в България. На приема по случай 100 годишнината от създаването на турската република миналата седмица имаше внушителна група от ДПС. На официалната снимка от това знаково събитие на посланик Секизкьок с представителите на ДПС, те бяха водени от съпредседателя Делян Пеевски и другите силни бяха на една снимка, на която Карадайъ отсъстваше, а той беше в същата сграда. Всъщност Карадайъ се появи някъде другаде на кадър с посланичката, но само пред тортата. Това също беше показателно. Заговори се, че Карадайъ се чувства едва ли не вече низвергнат и ще търси някакъв вид подкрепа от посланичката, която определено е добронамерена към ДПС и към Карадайъ, за разлика от вече бивши дипломати на южната съседка“.

Цялото интервю пред водещата Надежда Василева можете да чуете на звуковия файл.