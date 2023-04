“Този път вероятността да имаме редовно правителство е много голяма. Независимо как ще го нарекат - експертно, програмно, зад него винаги ще бъдат началници политиците” Това коментира в ефира на bTV Radio журналистът Илхан Андай. “Каквато и конфигурация да бъде измислена, това ще бъде една разнебитена каруца на път към местните избори и някои играчи ще изпаднат от нея. Продължаваме промяната - Демократична България имат план Б. След като се наговорят седмица-две куп неща, може те да поискат някаква инициатива. В момента за тях наистина е нездравословно да се “прегърнат” с ГЕРБ, но каквото и да се случи, то ще е разрушително почти като земетресение за българската политическа система”, каза още Андай.

Цялото интервю с Илхан Андай пред водещата Лили Ангелова може да чуете в прикачения звуков файл.