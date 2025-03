Различията в позициите на българските политици за Украйна достигат до Брюксел, коментира в ефира на bTV Radio Илия Лазаров, евродепутат от ГЕРБ-СДС и външнополитически анализатор.

“Това са нюанси на позиции. Имаме единна позиция, че не искаме да изпращаме войници в Украйна, това е факт. Голямата истина в случая е когато се прави истински сериозен анализ, трябва да се разглеждат всичките страни в даден конфликт и всичките фактори, от които зависи решението. Европа не е слаба и Европа е достатъчно силна да се защити сама по себе си. Една Полша не е слаба, много други. Съдейки по това, което ние в България разградихме през последните 20-25 години е една от грешките, които допуснахме, за да не харчим пари, които можеха да бъдат харчени за други неща. Въпрос на тогавашна логика. Не казвам, че тя е била неправилна към онзи момент. Европа хич не е слаба и има своите възможности, не е толкова силна колкото Русия, но ние виждаме, че една Украйна, която е в размер на 4-5 пъти по-слаба от Русия, даде много сериозен отпор. Съединените щати са на път да се оттеглят по една или друга причина. Аз съм убеден, че след управлението на Тръмп Америка няма да е велика, а ще си е развалила отношенията с много от приятелските държави.”, посочи Илия Лазаров.

„Един от големите проблеми, за който аз говоря повече от 2-3 години е именно, че Европа трябва да мине на следващия етап на развитие, на федерализация, не в сферата, в която я виждаха брюкселските чиновници – да се занимаваме с шишетата за олио, капачките и т.н., а в сферата на отбраната, външната политика и службите за сигурност. Тези събития, които се случиха последната седмица и катализаторът, наречен Тръмп, доведе до сериозно замисляне на европейския елит и достигане до тези идеи. Видяхме Урсула фон дер Лайен, която го каза това нещо, видяхме Манфред Вебер, който също се сети, че трябва да има обща система за сигурност и обща отбрана, това не става от днес за утре, това става постепенно. И в момента това е началото на един нов процес. Кои ще бъдат част от този нов процес и кои няма да бъдат, ще си проличи с времето. В момента се слага основата на нова Европа. Въпросът е дали ще успеем да направим това нещо в Европа. Казвам ние, защото ние сме част от Европа. Няма как да стане без това нещо. Наистина в едно отношение президентът Тръмп е прав – че в Европа ние свикнахме твърде много да разчитаме на сигурността, която ни предоставяше НАТО чрез Съединените щати и отчасти благосъстоянието на Европа и този висок жизнен стандарт, който имаме, се дължи на това, че нямаме разходи за отбрана. Ако погледнем в България, разходите за отбрана, които имахме до 95-та година бяха едни, след като тръгна курсът за интеграция 97-99-та година и беше вече ясно, че ще влезем в НАТО, по съвсем друг начин, а последните години неглижирахме това нещо и виждате в какво състояние е нашата армия в момента. Това е нещо, което трябва да бъде коригирано в Европа, и този съвет в момента е една първата стъпка в тази посока. Словакия и Унгария не са против мислене за обща европейска сигурност, те просто не са съгласни с идеята за подкрепа на Украйна и на президента Зеленски, те са по-скоро на позицията на президента Тръмп. Имайте предвид, че Тръмп в неговата политическа кариера много често си е сменял мнението от днес за утре и дори се учудва, че бил казал нещо предния ден, което го е променил. Виждаме го с митата, които въвежда, които спира за известно време, после за по-дълго, после ги въвежда отново. В момента администрацията на Тръмп, ако я анализираме като такава, ще видим, че за много кратко време успя да се скара с почти всички свои съюзници, които бяха, а и с голяма част от конкурентите й. Навлиза в тежка фаза в отношенията с Китай и в момента това е съвсем естествено от тяхна гледна точка да търсят да разделят Русия от Китай и го търсят типично по американски и каубойски начин – дайте ще дадем на Русия това, което иска, Украйна ще й я подарим и в замяна на това ще искаме тя да се разграничи от Китай и да разделим Русия от Китай. Това е подходът на Съединените щати в момента по отношение на Украйна, готови са да я жертват. Същевременно като бизнесмени ако могат да вземат нещо от редките метали или нещо друго, добре дошло. Те разсъждават по доста семпъл начин и чисто по капиталистически, и то в този капитализъм, характерен за края на 19 и началото на 20-ти век. Така че не трябва да се учудваме, просто трябва да влезем в техния начин на мислене и да ги анализираме в техния подход. Те няма да си променят подхода. Не виждат смисъл да харчат пари за сигурността на Европа, като смятат, че Европа сама по себе си може да се защитава, което не е далече от истината. Ядреният потенциал на Великобритания и Франция не е съпоставим с американския или с руския потенциал, но е достатъчно голям, за да има възпиращ ефект върху който и да е потенциален ядрен нападател. Европа трябва да си се въоръжава, нашият военно-промишлен комплекс в България е един от добрите военно-промишлени комплекси. Със всичките му кусури, Тръмп е един катализатор на отрезвяването на Европа, и да можем да се вземем сами в ръце и да вървим напред.“, каза още Илия Лазаров по отношение на ролята на Европа в търсенето на решения за Украйна.

Цялото интервю с Илия Лазаров пред водещата Надежда Василева за срещата на европейските лидери в Брюксел и развитието на ситуацията през последните дни в международен план, можете да чуете на следващия звуков файл.