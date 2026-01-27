„Румен Радев като излъчен от нашата партия и два пъти избиран за президент е нормално да има влияние върху ляво мислещи хора, но аз смятам, че останалите политически партии, които се нароиха в този петгодишен преход и тази турбуленция от 7, вече и 8 на брой избори, които предстоят, те би трябвало да имат страх. Ние сме 135-годишна партия със своите традиции и електорат, с идеологическа спойка, така че има някаква вероятност за определен отлив, но ние трябва да се постараем в предизборната кампания да обясним на нашите симпатизанти и членове ролята и функцията ни, идеите, социалния вектор, който бяхме в това правителство и смятам, че нашата сила е точно в срещите с хората и ако има отлив, той ще бъде минимален. Така че – страх от отлив в БСП няма. Ние все пак сме най-старата партия в България.“ Това коментира в ефира на bTV Radio Илиян Йончев, депутат от Парламентарната група на „БСП - Обединена левица“, на въпрос дали имат опасения, че проект на Радев може да привлече гласове на БСП.

За политическите партньорства в следващия парламент Йончев коментира:“Естествено, че нашият желан партньор, това ще бъде формацията на Румен Радев, най-малкото защото той е излъчван и избиран два пъти за президент, благодарение на БСП. Днес с учудване чух изявление на Асен Василев, който заяви, че в следващия парламент не биха си партнирали с бившия президент Румен Радев.“

Целия разговор за изборите, необходима ли е промяна на лидерството в БСП, за очакванията за служебния кабинет и ще бъдат ли приети промените в Изборния кодекс, можете да чуете на следващия звуков файл.