Категорично не беше необходимо да бързаме толкова с промените в закона за горите, коментира пред bTV Radio Илина Мутафчиева, депутат от Продължаваме промяната-Демократична България и представител на партия „Зелено движение“.

„Първоначалните предложения, които бяха направени са за 15 плътни кубика дърва да се осигуряват на преференциални цени, след вчерашното заседание на комисията, което приключи доста късно, са одобрени текстове с 10 плътни кубика. Това, което ще промени всъщност законът е, че в 48-то Народно събрание бяха намалени тези кубици на 10 пространствени, а не плътни, което означава, че в момента има около 6 кубика увеличаване на кубиците, които ще могат да заявяват гражданите.“, посочи тя.

За тази година не би следвало да има по-голяма сеч и да има проблем, но може да възникне недостиг на дървесина за преработвателите и за бизнеса, смята Илина Мутафчиева.

„Затова е много важно и необходимо да си говорим за подкрепа на енергийно бедните, спрямо техните нужди и спрямо ваучери за отопление, а не само чрез дърва за огрев“, посочи още Мутафчиева.

„За съжаление все още няма достатъчно ясни критерии за получаване на дърва на преференциални цени и тези дърва за огрев се дават заявките към кмета или кметския наместник и се включват хората в списък, но няма критерии за доход, критерий, който ясно да показва кои хора се нуждаят от тези дърва“, допълни тя.

Цялото интервю с Илина Мутафчиева можете да чуете на звуковия файл.