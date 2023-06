Депутатът от Продължаваме промяната-Демократична България и представител на партия „Зелено движение“ Илина Мутафчиева каза в интервю за bTV Radio, че тя лично е гласувала против включването на депутата от ДПС Делян Пеевски в Комисията по конституционни въпроси.

„Аз лично гласувах против и гледам на това участие и на включването на г-н Пеевски като опит да се взриви процесът и опит да се вдигне напрежението. Конституционната комисия сама по себе си трябва да бъде изпълнена с експертно съдържание, с добри юристи, с хора, които с нормален тон да очертаят накъде да се движи и вкарването на силни политически фигури вътре в тази комисия е по-скоро опит да се пречупи процесът, който тръгва“, коментира Мутафчиева.

Тя определи като театър и вчерашното гласуване на Пеевски и лидера на ДПС Мустафа Карадайъ за състава кабинета, въпреки че не го подкрепят: „Това беше театър, аз така бих го определила. Още в залата, когато показаха тези два гласа, с колегите коментирахме, че 100% гласувалите за за именно тези лица и то не, защото ние сме потърсили тяхната подкрепа или който и да е е потърсил тяхната подкрепа, а е просто един театър за пред хората, за да може да бъде насочено вниманието отново към тях и да демонстрират тази сила, която ДПС се опитват да показват в парламента. Те не направиха нито едно изказване по време на разискванията за кабинета, с тях не са водени разговори за подкрепа, според мен абсолютен театър. Аз съм депутат от район Търговище и добре познавам как действа ДПС, и в лично качество не бих им търсила подкрепа, нито бих разчитала на подкрепа от тях, защото те са хора, които сутрин могат да са на едно мнение, следобед на друго и демонстрацията, която направиха днес при гласуването в зала на комисията по конституционни въпроси е именно това“.

По отношение на участието на ПП-ДБ в съвместното управление с ГЕРБ и как го приемат избирателите, Мутафчиева заяви: „Нашите избиратели добре осъзнават необходимостта от това да има работещ парламент, необходимостта от това да има работещи институции и да използваме така познатия лозунг „Власт власт възпира“. Когато е необходимо да върнем доверието на хората в институциите и в държавата, смятам, че една такава стъпка се оценява по-скоро положително от нашите избиратели.“

Цялото интервю с Илина Мутафчиева можете да чуете на звуковия файл.