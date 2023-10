“Много е трудно на местни избори да се каже кой е победител, защото победата може да се брои през кметове, през общински съветници” Това коментира в ефира на bTV Radio социологът от “Алфа Рисърч” Павел Вълчев. “Да не забравяме, че е изиграно само първото полувреме на мача, има и втори тур. “Продължаваме промяната - Демократична България” навлизат и в местната власт. Можем да кажем и, че партиите от управляващата коалиция или “сглобката” вече затвърждават позиции и на местно ниво. Много са гледните точки, през които могат да бъдат разглеждани тези избори”, каза още той.

“Резултатите от изборите и скандалът с ЦИК ще се отразят на некоалицията. Още преди това беше ясно, че вървим към нов състав на Министерски съвет и няма да е просто ротация” Това каза в ефира на bTV Radio журналистката Ружа Райчева. “Тази сглобка е толкова неестествена, че няма как да не излиза напрежение по всякакви въпроси. Но има още неща да свършат преди да се нападнат, но аз съм сигурна, че те си записват неща, с които да се удрят взаимно и чакат да станат пак врагове, което е естественото им състояние”, каза още Райчева.

Цялото интервю с Павел Вълчев и Ружа Райчева може да чуете в прикачения звуков файл.