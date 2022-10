Има ли увеличение на тежките случаи на пациенти с Ковид? Как да разпознаем Ковид от всички други вируси? Какво трябва да знаем за протичането на новите варианти на вируса? Чуйте отговорите от вирусолога проф. Радостина Александрова пред водещата Лили Ангелова.

