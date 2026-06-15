„Поздравявам новата власт, в това число новият състав на Министерския съвет и новото мнозинство в Народното събрание, че това беше едно от първите неща, с които се захванаха, защото знаем, че в предишни състави на политическите елити и министерски съвети, темата не е била толкова приоритетна, а е била по-скоро при някакви ударни кризи и нещо, което се усеща най-вече от българина. Само че този път суверенът и всеки един от нас като избирател каза, че иска промяна и промяната трябва да започне от нашия джоб. Затова се радвам, че имаше открит дебат в рамките на този динамичен месец, обсъждане на двата законопроекта, които всеки момент ще бъдат закони – Законът за конкуренцията и за потребителите, ние там участвахме активно и мога да споделя една немалка победа. Беше прието, наравно с други предложения разбира се, но нашето становище, че най-накрая трябва да има прозрачност при ценообразуването, за да не бъде както обикновено е ставало, макар че и сега има лек елемент, веригите – тоест частният субект диктуват на държавата, кое според тях е най-добро, и в крайна сметка винаги има и една събитийност, която продължава, в конкретните месеци – от 3 до 6 месеца, и след това лавинообразно цените тръгват нагоре и се усещат не просто като по-високи, а като необосновано високи.“ Това коментира в ефира на bTV Radio инж. Андрей Велчев, председател на Управителния съвет на Сдружение „За достъпна и качествена храна“ по отношение на ефекта от мерките срещу ръста на цените и инициативата „Кошница с грижа“.

„И като гражданин, и като председател на неправителствена организация вярвам, че този път неправителственият сектор ще получи това, което отдавна е искал – работеща държава и институции, които сами да си върнат репутацията и авторитета, който са имали, защото нещо винаги ги е спирало. Винаги оправданието е било, че няма политическа воля. Този път виждаме, че има политическа воля и че заявката на г-н Радев в качеството му на министър-председател беше много ясна. На събитието, на което присъстваха и веригите, и представителите на неправителствените организации, той ясно каза – ако искате да останете в България, спазвайте българското законодателство. Беше даден ясен знак и с едно от първите неща, с които започна – КЗК, която през последните месеци размахваше един секторен анализ, и искаше да покаже, че има всички данни, освен данните има и две производства срещу две вериги за точно тези не много справедливи начини, по които се определят цените към производителя и към нас потребителите, и тези необосновано високи печалби, които реализират на гърба на всеки от нас по веригата.“, каза още инж. Велчев.

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