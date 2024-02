Независимо от взетите от държавата мерки през последните години, броят на жертвите е почти един и същ, а тежко пострадалите при катастрофи се увеличават непрекъснато. Статистиката изнесе в ефира на bTV Radio инж. Богдан Милчев, бивш началник на КАТ-София и основател на Института за пътна безопасност.

„За безсилието на държавните институции ще дам малко статистика, която да потвърди нашата теза. Преди 10 години, 2013 година, в град София загиваха около 50 човека. Сега 10 години по-късно пак са около 50. И по повод днес голямата новина, че МВР има 20 камери, по една не стига за областен град, 2013-та година, тъй като аз тогава бях и шеф на КАТ, ние правехме около 30000 електронни фиша годишно, тоест хващахме около 30 000 нарушители, и имахме 3 камери, и едната не работеше. Но жертвите бяха 50 човека. Сега в София има повече от 15 камери и хващат около 200 – 300 000 годишно нарушители, и жертвите пак са толкова. Тоест сега колкото повече камери купуваме, ще хващаме толкова повече нарушители, но жертвите продължават да бъдат същите. Сега ще дам една статистика, която е от началото на годината и не е публикувана, ние ще я публикуваме съвсем скоро, но сега във вашия ефир ще я съобщя. От началото на годината до днес са загинали 45 човека. Миналата година за същия период пак са загинали 45 човека. Тоест каквито и действия да правим, загиват един и същ брой хора. Толкова загиваха и 2022-ра, и 2023-та, и 2024-та пак до края на годината ще бъдат около 530 човека загиналите. Независимо от камерите, независимо от приказките. Но има нещо тревожно и притеснително ,на което не се обръща внимание. Става въпрос за тежко ранените и инвалидизирани хора в следствие на ПТП-та. За 2021 г. те са 7600, за 2022г. 8400 , за 2023-та са 9090. От началото на годината досега са 847 души пострадали, които са със 116 повече отколкото миналата година за същия период. Тоест всеки ден от началото на годината с около трима души повече пострадват от ПТП-та, като голяма част от тях остават завинаги нетрудоспособни, инвалидизирани, натоварват социалната система, променят живота на цялото си семейство. Говорим за десетки хиляди хора, които пострадват от тези ПТП-та. И ние наистина сме в ситуация, в която е необходимо институциите да променят цялата си визия и подход, и ние предлагаме и им го казваме. Не ни трябват повече камери, а ни трябват точните места, на които да сложим камерите, така че там шофьорите да намалят, за да не се убият, а не да ги хванем в нарушение.“ ,каза инж. Милчев.

За случая с известната като Мис Силикон Катрин Йорданова, чиито тест показа шофиране след употреба на кокаин, и повтарящите се нарушения с превишаването на скоростта и качването на видеа в социалните мрежи, инж. Милчев коментира:

„Публикуването в социалните мрежи е прийом, който дава възможност човекът бързо да стане известен, без да плати нищо за това. Това, че такива хора – преди това беше Емили Тротинетката, други хора, за тях това е бизнес, а обществото се хваща на тези информации и техните последователи се умножават. Те го правят, защото щетите, които ще понесат от един акт, отнемането на автомобила, е абсолютно нищо, в сравнение с рекламата, която всички медии яко тръбят. Необходимо е да има съвсем друг подход към всичко това, защото иначе периодично ще виждаме това, което се случва.“

