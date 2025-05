„2019-та година започнахме дискусии, когато навлизаха тези електрически индивидуални превозни средства. И тогава ние от Института за пътна безопасност ясно обяснихме, че това ще бъде голям проблем, тъй като е невъзможно Пътна полиция да контролира тротинетките. Нито може да контролира скоростта, нито кой кара, единственото нещо, което може да прави Пътна полиция е да води статистика колко са пострадали. Това нещо не е само в България така, това е в целия свят така. Затова много страни започнаха частични или цялостни ограничения за използването на тези превозни средства, защото те се явяват като едни дронове във войната ,която се води в момента и те са наистина едни камикадзета, които могат да убият и себе си, но могат да убият и всеки един от нас пешеходец. Това нещо е изключително опасно. Има начини и започват, тъй като технологиите се развиват, да бъдат контролирани с GPS-и, всички, които премахват тези ограничения на скоростта да бъдат конфискувани тези електрически превозни средства, има начин да се въздейства, но като цяло трябва да бъдат частично или цялостно ограничени, докато не се предприемат реални действия. Да, трябва да има регистър, трябва да подлежат на регистрация, но за организацията на това нещо ще минат години.“ Това каза в ефира на bTV Radio инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност по повод зачестилите инциденти с тротинетки и идеите за законодателни промени.

