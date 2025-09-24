„Данните към днешна дата показват, че жертвите от началото на септември са повече, отколкото септември месец миналата година.“ Това коментира в ефира на bTV Radio инж. Богдан Милчев, председател на Управителния съвет на Института за пътна безопасност и бивш шеф на КАТ-София, във връзка със законовите промени, които влязоха в сила и засичането на средна скорост.

„До този момент не сме намерили жив човек, на който да е връчен електронен фиш за средна скорост. Нека някой, който е получил такъв фиш, да се свърже с нас и да ни намери. Имаме подозрение, че до момента не е връчен електронен фиш на нито един шофьор.“, каза още инж. Милчев.

От Института за пътна безопасност изпратиха становище до премиера Росен Желязков, в което посочват, че въпросите в теоретичните изпити за кандидат-шофьорите не са актуализирани според новите законови промени и те се изпитват по стари текстове.

„Абсолютно нищо не е съобразено. Това са най-мащабните промени за всички времена на този закон, изготвени са 12 нови члена, 12 нови дефиниции, над 60 члена са видоизменени и над стотици точки и алинеи. Тези промени са приети още в началото на месец август, а се знаеше поне от март-април, течеше по комисии в НС всичко това. Държавните комисии трябваше да бъдат готови отдавна за тези промени, но както многократно сме констатирали, координацията, управленската немощ, която прозира във всички институции, води до това да не вярваме на контролните органи и всичко, което ни се показва. И затова се случва тази агресия по пътищата. Държавата демонстрира управленска немощ и ние не й вярваме.“, обясни Богдан Милчев.

