От години МВР не може да реши проблема с купуването на нови защитни облекла за пожарникарите, а сегашните са на повече от 10 години. Това коментира в ефира на bTV Radio инж. Венцислав Станков, президент на Национален синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“ към КНСБ.

„За съжаление това е проблем, с който МВР, на което е ангажимент, не може да го реши, поради тяхно обяснение на политическите ръководства – не само досегашното, и предишните – недостатъчно финансиране и липса на финансов ресурс. Което естествено от наша гледна точка не ги оправдава, защото от наша гледна точка най-важното е да се запазят животът и здравето на служителите на министерството и след това всичко останало. Така че системното недофинансиране на МВР, респективно ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ доведе до невъзможността за осигуряване на здравословни условия на труд на служителите в структурите. На фона на всички разходи в държавата, финансирането за закупуване на 5500 защитни облекла за гасене на горски пожари е минимално, имайки предвид, че едно защитно облекло струва между 700 и 900 лева, това е изключително минимален финансов ресурс, който може да се осигури на министерството, стига за има политическа воля.“, посочи инж. Станков.

По отношение на спецификите на гасенето на пожара близо до границата с Гърция, към който се пренасочват хора и техника, инж. Станков обясни: „Разбира се, че е необходимо, след като е направен обход и е видяно, че вече пожарът от гръцка територия настъпва към България, логично е наши сили и средства да бъдат съсредоточени натам. Там има една особеност, тъй като има опасения от поставени минни полета, затова жива сила не би трябвало да се използва там, единствено пожарът трябва да се атакува от въздуха. И същевременно навътре вече, където няма опасност за служителите ни, доколкото знам от вчера и днес усилено се работи за изграждане на просеки с цел пресичане на пожара и недопускането му за влизане във вътрешността на страната ни.“

Според инж. Станков няма подценяване на ситуацията при гасенето на пожара край село Воден, който изпепели къщи.

„Напълно ги разбирам жителите на село Воден, и особено тези, които загубиха имотите и домовете си, изказвам моето съчувствие, но не съм съгласен с твърденията от професионална гледна точка. Обстановката там беше изключително сложна, много силният вятър и променящ постоянно посоката си, доведе до тази ситуация. Пожарът предишния ден по моя информация беше локализиран и е нямало никакви предпоставки за възобновяването му, но за съжаление той се е възобновил. Другият основен фактор, който също доведе до затрудняването при координацията, това е липсата на покритие на мобилните оператори и на комуникация между нашите екипи. Това са двата фактора, които за съжаление доведоха до този край да имаме материални загуби. Но най-хубавото за нас е, че нямаме човешки загуби.“, каза още инж. Станков.

