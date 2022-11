“Целта на ГЕРБ никога не е била да има отворена врата за преговори. Истинската цел на ГЕРБ е тупане на топката и отлагане на разпускането на НС, за да може да се приеме хартиената бюлетина” Това каза в ефира на bTV Radio депутатът от “Продължаваме промяната” Искрен Митев.

“Когато служебният министър на финансите не внесе бюджет никой не възропта, освен “Продължаваме промяната”, но бяха нарушени 9 закона днес, за да се внесе тази седмица разискването за хартиената бюлетина”, допълни той.

