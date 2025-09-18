“Преходът към преминаване към еврото ще стане много плавен и този страх, който съществува в хората не трябва да е толкова голям, тъй като това е един естествен процес и имаме достатъчно механизми, които работят в тази насока, това да се случи по най-плавния начин, така че хората да го приемат и да продължат да живеят с еврото.” Това каза в ефира на bTV Radio кредитния и финансов консултант Ива Трифонова. “Що се отнася до стоките, може да има определено поскъпване от гледна точка и на спекула, но смятам, че ако има достатъчно добри механизми да се регулира и контролира този процес, няма да се достигне до спекула на търговци, на бизнеса, така че хората да усетят голямо повишение. Очаквам да се промени лихвообразуването. След приемането на еврото, ние ще сме изцяло под регулацията на Европейската централна банка. Като този референтен лихвен процент, който е компонента при образуването на лихвения процент по кредитите, той ще бъде определян от Европейската централна банка и съответно, банките пък ще се съобразяват с тази стойност и надбавката, която слагат банките като фиксирана, тя би била в баланс с тази стойност, така че като поскъпване и повишаване на лихвите, дори да има то, ще бъде минимално в краткосрочен план и плавно, даже има тенденции в дългосрочен план при уравновесяване с лихвите в ЕС да намалеят. Има такива прогнози в дългосрочен план.”, допълни тя.

