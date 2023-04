Прибързано беше решението на Продължаваме промяната-Демократична България, че няма да подкрепят кабинет с участието на ГЕРБ. Това коментира в ефира на bTV Radio Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, бивш вицепремиер в два кабинета, и бивш социален и външен министър. Калфин не очаква ПП-ДБ да променят решението си.

„Беше прибързано да се заяви – няма да влизаме в коалиция. Това напомня всичките предишни издания на изборите, когато партиите казваха- ами ние няма да се коалираме с никой, защото не можем. И смятам, че отново показаха избраните в парламента партии, че не са за там и нямат възможност да водят държавата, а се занимават със собствени вътрешни проблеми“, коментира Ивайло Калфин.

„Ситуацията по отношение на възможността за дългосрочен кабинет не се променя, включително след тези избори. И ме е страх, че и на нови да отидем, на шести избори за по-малко от 2 години, пак ще има същата конфигурация в Народното събрание. Така че за някои хора вече е крайно време да разберат от тези опити на гърба на цялата държава, че политиката е свързана с това да се върви напред и да се правят компромиси, които са публични и приети от обществото. Продължаването на твърдението, че аз няма да направя никога коалиция с еди кой си, ни изпраща на нови избори и след тях резултатът ще е същият. И в крайна сметка виждаме, че това губи времето на държавата, държавата ни върви назад от подобен вид безотговорност на политиците, и въобще няма нищо положително, което те да кажат на хората. Така че принципът – аз няма да вляза с някой в коалиция, ей така, по принцип, без дори да са се погледнали възможностите за съставяне на обща програма, означава политическа безотговорност или некадърност, да го кажа с по-остри думи“, посочи бившият вицепремиер.

По повод думите на Асен Василев, че ако направят коалиция с ГЕРБ, на следващите избори ще спечели Възраждане, Калфин заяви: „Асен Василев е прав – ако има коалиция между ГЕРБ и ПП, голямата опозиционна сила ще остане Възраждане. Ако има нещо сигурно в една опозиция е, че един ден ще дойде на власт. Така че това би било действително следствие от една коалиция, но другото нещо, също безотговорно е – първо по време на предизборната кампания на практика не се говореше за политика, второ - политиците се скриха дори след изборите, защото очевидно се чудеха какво да кажат и даже на пресконференцията на ПП не допуснаха много уместни въпроси на журналисти.“

Цялото интервю на Ивайло Калфин пред водещата Надежда Василева за вариантите за управление, сложните коалиции, в които той самият е участвал като вицепремиер и министър, както и за бюджета на държавата, можете да чуете на звуковия файл.