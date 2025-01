„Фигурата на премиера безспорно е много важна, и тя би трябвало да бъде важен елемент от преговорите за съвместно управление, за коалиция. Въпросът е, че по никакъв начин не става ясно какви са причините за това спиране на преговорите в момента. Сигурно ако ДСБ има нещо против Росен Желязков, те трябва да го формулират защо е така, и сигурно има и други варианти, които биха могли да бъдат приемливи, аз не мисля, че това би трябвало да бъде причина за спиране на преговорите, освен ако не се използва за претекст, а причините са други.“ Това коментира пред bTV Radio Ивайло Калфин, изпълнителен директор на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, бивш вицепремиер и социален министър.

„През последните години българската политика се отдалечи значително от нормалното правене на политика в държавата и се превърна в някакъв терен за лични нападки, обиди, спорове и т.н., поне на видимото равнище. Отзад зад кулисите много хора очевидно, че имаха интерес от това нещо. Коалицията би трябвало да бъде нещо абсолютно прозрачно, в цяла Европа има коалиционни управления, тя трябва да бъде основана на подробно разписана програма, и всяка една от участващите партии трябва да си носи отговорност. Това са простите правила, които се спазват навсякъде и би трябвало да се спазват и в България. За съжаление през последните години ние слушаме дебати не по политики и какво трябва да се случи в държавата, а кой с кого не може да седне на една маса.“, посочи Калфин на въпрос защо за разлика от преди години, когато бяха възможни сложните коалиции между различни политически партньори, сега това е трудно да се случи.

„Поредните осми избори въобще не са изключен вариант, даже са един от много вероятните варианти. Аз все се надявам, че политическите сили ще осъзнаят, че по-нататъшно пращане на избори и поддържане на тази нестабилност в държавата, показва тяхната тотална некомпетентност въобще да се занимават с това, с което се занимават – с политическа дейност. Така че все се надявам, че ще избегнат този вариант, но той не е изключен.“, каза още Ивайло Калфин.

„Липсата на какъвто и да било политически ангажимент и някаква отговорност в страната ни доведе до там ние да сме на прага да загубим милиарди средства от Европейския съюз, които бихме могли да използваме. Липса на инвестиции, даже инвеститори, които са в България си тръгват, въобще цялата тази липса на предвидимост и на нормален партньор в държавата на правителствено равнище, който да говори със света, вече се отразява на българската икономика и то се отразява много негативно.“, смята бившият вицепремиер.

Цялото интервю с Ивайло Калфин за политическата ситуация и бюджета на държавата можете да чуете на следващия звуков файл.